Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Alanya'ya gidecek.
Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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