Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik! - Son Dakika
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Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

19.04.2022 13:42
Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Sivasspor'da Alanyaspor maçı öncesi 3 eksik!

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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