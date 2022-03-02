Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

02.03.2022 19:41
Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hak ederek kazandıklarını ve hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hak ederek kazandıklarını ve hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada iç saha avantajını değerlendirdiklerini belirterek, "Çok şükür gerçekten bugün hak ettiğimiz bir tur oldu. İyi futbol oynayan rakibe karşı oynadık. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. Bu yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Taraftarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kupayı almak istediklerini vurgulayan Otyakmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Otyakmaz, eksiklerin takıma katılmasıyla daha güçlü olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız. Büyük konuşmuş gibi olmayayım geçen sene biraz daha iddialıydık, biraz erken elendik ama şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı, Trabzonspor zaten ligi forse etti, gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor'u da beğendim. Dolayısıyla rakibi öngöremiyorum şimdilik ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz."

YORUMLAR
500
SPOR Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz finale kalmak' Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz finale kalmak' Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük, Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:31:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement