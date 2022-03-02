Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hak ederek kazandıklarını ve hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada iç saha avantajını değerlendirdiklerini belirterek, "Çok şükür gerçekten bugün hak ettiğimiz bir tur oldu. İyi futbol oynayan rakibe karşı oynadık. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. Bu yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Taraftarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kupayı almak istediklerini vurgulayan Otyakmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Otyakmaz, eksiklerin takıma katılmasıyla daha güçlü olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız. Büyük konuşmuş gibi olmayayım geçen sene biraz daha iddialıydık, biraz erken elendik ama şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı, Trabzonspor zaten ligi forse etti, gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor'u da beğendim. Dolayısıyla rakibi öngöremiyorum şimdilik ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz."