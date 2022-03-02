Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

02.03.2022 20:20
Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıldır üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan bir takım olduklarını belirtti.

Bu yılda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini aktaran Çalımbay, "Ama maalesef ligde sıkıntılardan dolayı biraz istediğimiz şekilde gitmedik. Ziraat Türkiye Kupası Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından bir tanesi. Bu maçı da mutlaka geçmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ligde en çok oynadığımız takıma karşı oynadık. Yaptıkları transferlerle iyi ve kaliteli oyuncuları var. Onun için çok dikkatli şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. Çünkü tek maç ve telafisi de yok, ona göre akıllı bir şekilde oynadık. Zaman zaman defansta karşıladık, zaman zaman önde bastık. Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Beşiktaş maçında da çok güzel işler yapmıştık, herkes çok güzel şekilde mücadele etmişti. Bu maçta da aynısını yaptık. İyi konsantre olduk ve gol pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda iki tarafın da gol pozisyonu az olur. Çünkü herkes garantiye gitmek istiyor. Kazanan biz olduk ve attığımız golde mükemmel bir goldü. Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak."

"Bütün amacımız Sivasspor'a kupayı kazandırmak"

Rıza Çalımbay, ligde de kritik maçlar oynayacaklarını, kalan maçları final maçı olarak gördüklerini söyledi.

Sakat futbolcuların dönmesiyle alternatifli bir kadro kuracaklarına değinen Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

Kupadaki hedeflerini de aktaran Çalımbay, "Bütün amacımız Sivasspor'umuza kupayı kazandırmak. Ama o da kolay bir iş değil, elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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