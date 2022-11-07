VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

ELLE MÜDAHALE İTİRAZI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Dia Saba'nın Fenerbahçe ceza alanına yolladığı topu Serdar Aziz karşıladı. Ancak Sivassporlu futbolcular Aziz'in topa elle müdahale ettiğini savundu.

Görüntü:Beinsports

VAR'DAN UYARI GELMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirirken, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesi rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada TFF ve MHK aleyhine sert eleştirilerde bulunuldu.