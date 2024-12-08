Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

08.12.2024 14:57
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi. Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaadin, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Koita, Rodrigues, Rey Manaj.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Sallai, Osimhen.

CİMBOM'UN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak. Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

ASLAN'IN DEPLASMANDA GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

GALATASARAY, SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

OKAN BURUK'UN ÖĞRENCİLERİ, SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı. Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.

BU SEZON CİMBOM'UN İKİNCİ GÜNDÜZ MAÇI

Galatasaray, bu sezon ikinci kez gündüz maça çıkacak. Ligin 12. haftasında saat 16.00 seansında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci gündüz maçını Sivasspor ile yapacak. Sivas'taki hava koşulları nedeniyle saat 16.00'da oynanacak maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Galatasaray, Sivas deplasmanından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. O müsabaka gününde ise sıcaklık 0'ın altına düşecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 37. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip. Sivas'ta yapılan 18 maçta taraflar altışar galibiyet elde etti. Altı karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken, Sivasspor ise 28 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti. Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı. Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Yiğidolar kayacak GS ya 1 10 Yanıtla
  • Türk Ak:
    SİVAS 4-1 alır maçı FENERLİYİM 0 2 Yanıtla
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