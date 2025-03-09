Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk eden Sivasspor, geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta 5 haftalık galibiyet hasretini bitirdi. İzmir temsilcisi ise 6 maçtır kazanamıyor.

09.03.2025 15:58  Güncelleme: 18:02
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

İKİ İSİM HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü. Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

İLK YARIDA TEK GOL VE KIRMIZI KART

Göztepe'nin golünü 33. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti. 43. dakikada savunma oyuncusu Koray Günter'in kırmızı kart gördüğü Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

SİVASSPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarı 48. dakikada Charilaos Charisis ile durumu 1-1 yapan Sivasspor, 66 ve 77. dakikalarda Bekir Böke'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

SİVASSPOR'UN HASRETİ BİTTİ, GÖZTEPE KAZANAMIYOR

Ligde 5hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendikten sonra dış sahada kazanmayan Göztepe'nin ligdeki genel galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 36 puanla haftayı kapattı. Süper Lig'de Sivasspor gelecek hafta Rıza Çalımay'ın, eski takımı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak.

Sivasspor, Göztepe\'yi 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • baba yorgun yorgun:
    Rıza çalışmaya büyük teknik direktör dur bunu herkez bilir sivasspor kulubu salaklık edipte rıza calimbay gondermeseydi sivasspor farklı yerde olurdu futbolu bırak teknik direktör yap olmaz rıza calimbay olmadan sivas bir çöplük tur 0 0 Yanıtla
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