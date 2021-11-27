Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Son Dakika

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!

O Ses Almanya'da Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!

Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!

Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!