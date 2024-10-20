Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.
Ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri43 ile 73. (Penaltıdan) dakikalarda Rey Manaj ve 79 dakikada Samba Camara attı.
Konuk takım Hatayspor'un iki golü ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ve 61. dakikada Francisco Calvo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 11'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Hatayspor'un ise 3 puanı bulunuyor. Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Hatayspor'u geriden gelip devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)