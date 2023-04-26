Sivasspor, İsmail Kartal ile anlaştı - Son Dakika
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Sivasspor, İsmail Kartal ile anlaştı

26.04.2023 12:00

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra eski hocası İsmail Kartal ile anlaştı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve deneyimli hocanın kısa süre içinde imzayı atacağı iddia edildi. İsmail Kartal daha önce de Sivasspor'u çalıştırmış ve takımı 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lige çıkarmıştı.

Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yolları ayıracak Sivasspor, yeni hocasını buldu. Yiğidolar, daha önce şampiyonluk sevinci yaşadıkları İsmail Kartal ile yeni bir maceraya yelken açmak üzere.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Akşam'da yer alan habere göre, Sivasspor, İsmail Kartal ile ilk teması kurdu. Görüşmenin olumlu geçtiği ve deneyimli hocanın kısa süre içinde imzayı atacağı iddia edildi.

SİVASSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

İsmail Kartal, daha önce de Sivasspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli hoca Yiğidolar ile 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak, takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

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