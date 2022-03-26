Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti - Son Dakika
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Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti

26.03.2022 14:40
Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti

1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Zühal Bali, oy çoğunluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.

1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Zühal Bali, oy çoğunluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.

1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergun Göze konferans salonunda yapılan genel kurula; Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kaya, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ve dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, birer konuşma yaptı.

Daha sonra konuşan 1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği Başkanı Zühal Bali, futbol sevgisinin sadece erkeklere özgü olmadığını belirtti. Bali, "7 arkadaş bir araya gelerek Ekim 2021'de derneğimizi kurmak için müracaatta bulunduk. Daha sonra derneğimiz onaylandı ve resmen faaliyetlere başladık. Derneğimizin amaçları; Sivas'ı ve Sivasspor'u seven kadın taraftarlarımızla ve üyelerimizle futbolun, futbol sevgisinin yalnız erkeklere ait olmadığını göstermekti. İmkan tanındığında taraftarlıklarıyla ne kadar çağdaş olduklarını gösterme imkanları sunup ilgiyi artırmak, şiddet ve düzensizliği önlemek, çirkin ve kötü tezahürata engel olmak, ailelerin rahatlıkla müsabaka izleyeceği bir ortam oluşturmak için derneği kurduk. Sahalardaki seviyeyi yükseltmek, taraftarla birlik sağlayarak yurt içi ve yurt dışında şanlı Sivasspor'umuza moral ve motivasyon desteği sağlamak, sporun bir yaşam biçimi olduğunu farkındalığını oluşturmak amacıyla derneğimizi kurduk. Bundan sonra çalışmalarımız ve etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Sivasspor ve Sivas Belediyespor'umuzun her daim destekçisiyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporu okundu. Tek liste ile gidilen genel kurulda çoğunluk üyelerin sağlanmasının ardından yapılan açık oylama ile seçimde Zühal Bali, yeniden başkan oldu. Yönetim kurulu asil üyeliğine ise Ayşe Güleçyüz, Aysun Biçer, Emine Kösem ve Yurdagül Güven seçildi. - SİVAS

Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti
Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti
Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti

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Ergun Göze, Sivasspor, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti - Son Dakika


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