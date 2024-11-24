Sivasspor-Kasımpaşa maçı, kar yağışı nedeniyle geç başladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle gecikmeli başladı.
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlaması gereken müsabakada ilk düdük yoğun kar yağışı nedeniyle 13.48'de çaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, saha zeminini kaplayan karın temizlenmesini isterken, bu işlemin tamamlanması ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından maç başladı.
Mücadelenin 15. dakikasında, saha çizgilerinin kar nedeniyle yeniden kapanması üzerine hakem Pakkan, görevlilerden çizgileri temizlemelerini istedi. Yaklaşık 2 dakika süren temizleme işleminin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
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