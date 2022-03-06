Sivasspor, ligde 10. kez yenildi - Son Dakika
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Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

06.03.2022 21:18
Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'de 28. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. mağlubiyetini elde etti.

Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'de 28. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 28. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. hafta Karagümrük'e 1-0 ve 27. hafta da Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 28 mücadelede 35 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü. - SİVAS

Sivasspor, ligde 10. kez yenildi

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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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