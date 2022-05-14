Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.05.2022 13:32
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Rizespor ile Sivasspor 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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