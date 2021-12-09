Üye Girişi
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması

09.12.2021 17:49
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinden istifa etmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinden istifa etmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Çalımbay, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rıza Çalımbay ile Spora Dair" adlı söyleşi programına katıldı.

Burada, "Sergen Yalçın'ın istifasının ardından adınız Beşiktaş ile anılıyor. Teklif geldi mi? Gelirse ne yapacaksınız?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtlayan Çalımbay, "Ben bugün o şeylerden çok uzaktım. Buraya gelmeden önce antrenmandaydım. Antrenmandan buraya yetiştim. Şimdi o soruya şu anda cevap vermem uygun değil." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları kritik maça odaklandıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu hafta biliyorsunuz çok kritik bir maçımız var. Çok önemli bir Galatasaray maçımız var, her şeyimizle oraya odaklandık. Tabii ki Sergen hoca ile beraber Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bir sürü şeyler yaşadık. O da benim gibi altyapıdan çıktı geldi. Onun için tabi ki de üzüldük işin açıkçası. Ama şu anda öyle bir şey yok, şu anda o soruya cevap vermem de mümkün değil." diye konuştu.

"Tek gayemiz taraftarımızın önünde kazanmak"

Söyleşinin ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Çalımbay, ligde son 2 hafta iyi oynayarak kazandıklarını anımsattı.

Ligde Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Galatasaray çok disiplinli bir takım. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Mutlaka bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, buna çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım, takım olarak bunun bilincindeyiz. Tek gayemiz taraftarımız önünde kazanmak. Onun için her şeyden önce en büyük isteğimiz taraftar desteği. Taraftar desteğimiz çok iyi olursa olacağına da inanıyorum, taraftarımızla beraber inşallah bir zafer kazanacağız."

Galatasaray'ın Avrupa ve ligdeki yoğun maç programını da değerlendiren Çalımbay, sarı-kırmızılı takımın çok geniş bir kadroya sahip olması nedeniyle sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması

Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı 16:29 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Son Dakika Haberleri
18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
18:01 Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı
17:49 Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi
17:37 TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok
17:34 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu
17:30 Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 18:46:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Sergen Yalçın'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement