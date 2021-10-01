Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Sivasspor kafilesi, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Kırmızı-beyazlı ekibin 24 kişilik Beşiktaş maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Kaynak: AA
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