Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park 'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre uçakla İstanbul Havalimanı 'na gelen Sivasspor kafilesi, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul 'a geldi.

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