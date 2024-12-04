Sivasspor\'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesinde bugün gerçekleştirdiği antrenman yarıda kaldı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI TAMAMLANAMADI

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada, idmanın olumsuz hava şartları sebebiyle 45 dakika sürdüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerimizde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.

KASIMPAŞA MAÇI DA GEÇ BAŞLAMIŞTI

Sivasspor'un, 24 Kasım Pazar günü evinde oynadığı Kasımpaşa maçı da kötü hava şartları sebebiyle 18 dakika geç başlamıştı. Kar yağışı altında oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında 8 Aralık Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.