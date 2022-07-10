Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor - Son Dakika
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Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor

10.07.2022 18:44
Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor

Galatasaray'da gelecekleri belirsizliğini koruyan Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ı transfer etmek için Sivasspor harekete geçti. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alan futbolcularla ilk görüşmeler gerçekleştirildi. Transfer için son kararı Okan Buruk verecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcuların kimler olacağı da netlik kazanmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılardaki durumu belirsizliğini koruyan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya talip çıktı.

SİVASSPOR İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadrodaki durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşme yaptı.

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Emre Kılınç, Galatasaray, Aytaç Kara, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor - Son Dakika
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