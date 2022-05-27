Sivassporlu futbolcular, Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi

Ali Şaşal Vural: Tarifi olmayan bir şey

Ahmet Oğuz : Sivasspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık Uğur Çiftçi : O kupa Sivas'a gelecek, diyorduk hepKaan ÜLKER/ İSTANBUL, – Demir Grup Sivasspor forması giyen Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi, Türkiye Kupası'nı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve kupayı Sivas halkına armağan etti.Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Yukatel Kayserispor 'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor'da futbolcular Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.ALİ ŞAŞAL VURAL: TARİFİ OLMAYAN BİR ŞEYKupayı kazanmaya takım olarak çok inandıklarını aktaran Ali Şaşal Vural, "Herkes istiyordu. Bu tip maçları da oynamayı seviyoruz. Üst üste 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz ve bu maçları oynamaya alışkınız. Büyük takımlara karşı oynadığımız maçlarda ve bu tip final niteliğindeki karşılaşmalarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden inançlıydık. Haftalardır çok da iyi hazırlandık. Sivasspor'a tarihinde ilk defa bu başarıyı getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Benim adıma da ilk oldu. Tarifi olmayan bir şey. Tüm takıma, taraftara armağan olsun" dedi."KUPAYI HAK ETTİK"Final maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Vural, oyun planlarıyla ilgili olarak, "Ligin ilk yarısında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduk. Ligin son maçında kendi sahamızda 2-1 yendik ama aynı şey değildi. Rakibin bekleyip, kaptığı toplarla hızlı çıktığını ve bunu iyi yaptığını biliyorduk. Biz de final olduğu için sabırlı ve kendimiz gibi oynayalım dedik. Özelliklerimiz belliydi ve bunları da iyi kullandık. Her şeyi yaptık. Oyuna hakim olan, pozisyonlar bulan bizdik. Kupayı da hak ettik" ifadelerini kullandı.Deneyimli kaleci, kendilerini desteklemeye gelen Sivasspor taraftarına teşekkür etti. Vural, "Yolculuk yapan kişiler olarak, mesafeleri iyi biliriz. Oradan otobüslerle buraya gelen insanlar, bu kupayı ne kadar istediklerini gösterdiler. Bizim taraftarımız, onların taraftarından daha fazlaydı ve daha coşkuluydu. Bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.AHMET OĞUZ: SİVASSPOR TARİHİNE ADIMIZI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDIKTecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu hissin tarifi olamaz. Sivasspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. Güzel bir iz bıraktık. Maç çok güzeldi, finale yakışır bir maçtı. Maçtan önceki olaylar bizi üzdü, yaşanmaması gerekiyordu. Mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Öte yandan Oğuz, kontratının sona erdiğini hatırlatarak, "Rıza hocayı tebrik ediyorum. Benim çıkışım Sivasspor'da oldu. Buraya geldim, kendimi toparladım. Kontratım bitiyor bakalım önümüzdeki yıl neler olacak" cümleleriyle sözlerini noktaladı.UĞUR ÇİFTÇİ: O KUPA SİVAS'A GELECEK, DİYORDUK HEPTakımın önemli isimlerinden Uğur Çiftçi ise "Sivasspor'un tarihinde finali ve kupası yoktu. O kupa Sivas'a gelecek, diyorduk hep. Kupayı Sivas'a götürüyoruz, çok mutluyuz. Taraftarımız yollarda büyük sıkıntılar çektiler. İyi ki bizi yalnız bırakmadılar. Buradan onlara iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.Tecrübeli oyuncu Sivasspor taraftarlarıyla ilgili olarak, "Stat bayağı büyük olduğu için biz Sivasspor olarak doldurmuştuk. Gelenlerin ayağına sağlık, gelmeyenlerin canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmalarıyla alakalı, "İki senedir Avrupa'ya gidiyorduk ve hiçbir Anadolu takımı 2 sene üst üste Avrupa kupalarına katılamadı. Sivasspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.