Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu - Son Dakika

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Bu maçın ardından taraftarlar, kent meydanına akın etti. Yiğido Gençlik, Çılgınlar 58 taraftar grupları ve diğer Sivassporlular, İnönü Bulvarı'nda konvoy yaptı. Coşkuyla tezahüratlar yapan kırmızı beyazlı taraftarlar, meşaleler eşliğinde takımlarının finale yükselmesinin sevincini doyasıya yaşadı.