Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu - Son Dakika
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Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu

12.05.2022 00:25
Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da taraftarlar, maçın ardından kent meydanında kutlama yaptı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi. Bu maçın ardından taraftarlar, kent meydanına akın etti. Yiğido Gençlik, Çılgınlar 58 taraftar grupları ve diğer Sivassporlular, İnönü Bulvarı'nda konvoy yaptı. Coşkuyla tezahüratlar yapan kırmızı beyazlı taraftarlar, meşaleler eşliğinde takımlarının finale yükselmesinin sevincini doyasıya yaşadı.

Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu
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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarların kentte final coşkusu - Son Dakika


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