Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 15. dakikada ve 31. dakikada ağları sarstı.
Nijeryalı yıldız, 2022-2023 sezonunda Napoli'de attığı 31 gol sayısı geçti ve bu sezon 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.
Victor Osimhen, Galatasaray'da 2 gol daha atarsa Mario Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan futbolcu olacak.
26 yaşındaki süper yıldız 4 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katısı veren oyuncu rekorunu da kıracak.
Son Dakika › Spor › Sivassporu da boş geçmedi! Osimhen kariyeri rekorunu kırdı - Son Dakika
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