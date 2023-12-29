Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

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Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF\'ye restini çekti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, flaş gelişmeler yaşandı.

BAŞKANLARIN KARARI NET

Galatasaray, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi Atatürk'ün yer aldığı tişörtlerle sahada olacaklarını iletti ve izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını söyledi.

TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

İrfan Can'ın paylaşımı