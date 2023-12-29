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Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar - Son Dakika
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Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Atatürk ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaşırken, Mert Hakan Yandaş ise Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

29.12.2023 - 19:52,  Güncelleme: 20:17
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, flaş gelişmeler yaşandı.

BAŞKANLARIN KARARI NET

Galatasaray, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi Atatürk'ün yer aldığı tişörtlerle sahada olacaklarını iletti ve izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını söyledi.

TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan ard arda paylaşımlar
İrfan Can'ın paylaşımı
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan ard arda paylaşımlar
Mert Hakan'ın paylaşımı
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
YORUMLAR (21)
  • suna genç: Ülke ölüsünden bile kurtulamadı sorsan saltanat yıkmış! Bu yüzden geri kalıyoruz anlamıyorlar ki! Sevin sayın vefa duyun tabi ki olsun da artık öldü gerçeğini kabul edin. El freni Yanıtla 218 959
  • Soner: Bos yorum yapma suna genc Yanıtla 340 106
  • Yalçın Koçyiğit: senin adının monika, emanuella veya olga yada helga olmasını engelledi o senin vefa duymadığın kişi.... 258 134
  • Oguz Demir: Mesele ölüsü degil sen hariç bizim değerlerimizi kısıtlıyorlar bunu senin anlamanı beklemiyorum istiklal marşı bizim bağımsızlık marşımız ATATÜRK ulkemizin kurucu lideri ve bizim ışıgimiz Son söz : Allah kimseyi dinini unutacak kadar kafir, degerlerini unutacak kadar da nankör yapmasın Yanıtla 330 36
  • Alper Yağız Toker: Dedi arap sever Suna Genç . Sevmek zorunda değilsin saygı duyacaksın.! Yanıtla 231 76
  • mr. semerci: Suna genc bos konusma. Ataturk olmasa kimbilir kimin kacıncı kapatması olurdum saygı duy. Ataturk sayesinde oy kullanıyorsun ataturk sayesinde soz hakkın var senin beyinsiz. Yanıtla 176 54
  • Ahmet Arun: zoruna giden ne bilmiyorum ama..bugün birkez daha anlamış olman gerek Ata'nın ölmediğinin. 143 42
  • Ahmet Hakan: TEBRİKLER FB VE GS YÖNETİMİNE .DİK DUR EGİLME.NE MUTLU TÜRKÜM DİTENE. Yanıtla 151 19
  • Majo Gokmen: Sana kadın haklarını avrupadan önce veren ulu önderimiz Atatürk ölmedi,kalplerimizde yaşıyor sonsuza kadar. 77 15
  • Ahmet yilmaz: Sarayin cariyesi 29 14
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Suudi Arabistan, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar - Son Dakika
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