Skandal hakem ataması sonrası TFF'ye başvuru! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir - Son Dakika
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Skandal hakem ataması sonrası TFF'ye başvuru! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir

05.04.2022 21:50
Skandal hakem ataması sonrası TFF'ye başvuru! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede klasman dışı olan hakem Alper Çetin, AVAR olarak görevlendirildi. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, karşılaşmanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük'ün çift vuruş sırasında kural hatası yaptığı gerekçesiyle, karşılaşmanın tekrarı için başvuruda bulunmuştu.

Antalyaspor- Altay maçında ismi düdük astırılan 13 hakem arasında geçen Alper Çetin, AVAR olarak görev yaptı. İzmir ekibi, 2-1 kaybettiği mücadele sonrası TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulundu.

GİRESUNSPOR-SİVASSPOR MAÇINA DA DEĞİNİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'de görev yapma yetkisi olmayan Alper Çetin'in, Altay-Antalyaspor maçında AVAR koltuğunda oturması sonrasında İzmir temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Antalyaspor müsabakasının, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 30. Maddesi uyarınca tekrar edilerek baştan oynatılması talebinde bulundu Altay talebinde ayrıca, klasman dışı bir başka hakem Bülent Birincioğlu'nun da düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer maç olan Giresunspor– Sivasspor müsabakasına atamış olmasına değindi.

Başvuruda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu ihlalin Türk Futbolu adına kara bir leke olarak kalmaması ve düşme hattında yer alan 2 takımın da müsabakalarında aynı hatanın yapılmış olduğu hususu da dikkate alınarak düşen takımların ligin tesciline karşı dava açma hakkı olacağından, ligin tescil edilmesine karşı itiraz başvurumuz saklı kalmak kaydıyla 02.04.2022 tarihinde oynanan Altay SK – Antalyaspor müsabakasının belirlenecek ileri bir tarihte tekrar edilerek baştan oynatılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

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Giresunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Süper Lig, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skandal hakem ataması sonrası TFF'ye başvuru! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir - Son Dakika


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