Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu - Son Dakika
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Spor

Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu

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Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye-Avusturya maçının sonucunu da tahmin etti. Furry, Türkiye'nin Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip geleceğini belirtti. Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını da doğru tahmin etmişti. Furry, maçların galibini seçmek için burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atıyor.

03.07.2024 16:07
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Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye- Avusturya maçının sonucunu da doğru tahmin etti.

SKORUNU BİLE BİLDİ

Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e Türkiye- Avusturya maçının sonucu soruldu. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin maçtan önce yaptığı tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecekti. Dün oynanan mücadele sonrası milllerimiz maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.

Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu

Borussia Dortmund, Sosyal Medya, Real Madrid, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: merihin kaç maç ceza alacağınıda tahmin edebilecekmi acaba onuda soralım şirin dostumuza 6 54 Yanıtla
    Serkan kaya: her haberde senin ismin var sen ayaksın birader 27 2 Mustafa Kemal YILMAZ: İşin gücün yok mu harbiden 12 1
  • Sahin Erdoğan: hollanda turkuye macinida sorun 23 1 Yanıtla
    Murat Ceylan: ferhat esere soralım 9 0
  • Oooo: Bu köpeğin sezgileri Montella dan daha iyi 18 2 Yanıtla
    Kamil Şenel: İtalya elendi. Bi İtalyan bizi çeyreğe götürdü. Sevmesen de inanmasan da bari şu sıra sabret adamı gömme. Bence gayet başarılı bu arada. 1 0
  • Selim Kayisi: Uzatmalarda kazanacağını bilmişti ama 5 1 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz: Aynen kimin kaç golle kazanacağını tahmin ettiğini duymuştum skor bire bir tuttu 1-2 inanılmaz birşey 4 0 Yanıtla

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