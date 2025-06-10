Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum - Son Dakika
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Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum

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Skriniar\'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
10.06.2025 16:44
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Skriniar\'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
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Milan Skriniar, katıldığı bir Youtube programında Fenerbahçe ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Skriniar, Fenerbahçe'nin Türkiye'de adeta Real Madrid gibi olduğunu belirtti. Ayrıca, geleceğiyle ilgili de konuşan yıldız isim, ''Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem.'' dedi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar, katıldığı bir Youtube programında Fenerbahçe ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ REAL MADRİD GİBİ'

Fenerbahçe'nin Real Madrid kadar büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Skriniar, "Fenerbahçe, kulüp olarak gerçekten çok üst düzeyde işliyor. Oraya gitmeden önce Skrtel'le de konuştum aslında, o da bana söyledi; biliyorsunuz insanlar burayı Türkiye olarak algılıyor ve nasıl baktıklarını biliyorsunuz. Ama Fenerbahçe kulübü, Türkiye'de adeta Avrupa'daki Real Madrid gibi. Gerçekten üst düzeyde işliyor. Belki, bu sezon bu olmadı ama genel olarak gerçekten en üst seviyede çalışan bir kulüp. Antrenman tesisleri, fanatik taraftarlarla dolu stadyumu olan bir kulüp.' dedi.

'BU HİSSİ EN ÇOK MOURINHO'DA YAŞADIM'

Teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan yıldız isim, 'İlk gün geldiğimde, Mourinho, soyunma odasında yanıma geldi. Onun yanına geldiğini hissediyorsun, etrafında bir aura var gibi. Yani gerçekten harika. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten üst düzey biri. Üst düzey teknik direktörlerle çalıştım ve şimdiye kadar bu hissi en çok Mourinho'da yaşadım diyebilirim.' ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY TAM OLARAK SÖYLENEN GİBİYDİ'

Fenerbahçe ile ilgili söylenen her şeyin doğru çıktığını söyleyen Sloven savunmacı, 'Mario Branco, devre arasında Paris ve menajerimle iletişime geçti. Geldiğimde, her şey tam olarak söylediği gibiydi, gerçekten onun samimiyetine çok değer verdim. Ayrılığını son maçtan sonra bize duyurdu, yani soyunma odasında takıma ayrılacağını açıkladı. Bu elbette bir sürpriz oldu.' yorumunu yaptı.

GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Geleceği hakkında da konuşan Skriniar, transfer olacağı takıma bonservisiyle gitmek istediğini söyleyerek, 'Geleceğim için Paris yönetimiyle konuşmam gerekiyor, ne olacağını göreceğiz. Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem. Daha uzun vadeli bir çözüm bulunursa memnun olurum, bu ister Paris'te ister başka bir kulüpte olsun. Ama böyle olur mu, bilemiyorum." sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum - Son Dakika

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