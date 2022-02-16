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Fenerbahçe-Slavia Prag maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına doğru

16.02.2022 18:55
Fenerbahçe-Slavia Prag maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya ekibi Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, iyi bir performans sergileyerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya ekibi Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, iyi bir performans sergileyerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımda yardımcı antrenör Köstl ile Çek futbolcu Stanislav Tecl, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelemeyen teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin eksikliğini hissettiklerini belirten Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Çek çalıştırıcı, "Bu kadar büyük bir kulübe karşı oynayacağımız için şanslıyız. Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe'ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir şansımız var. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Jaroslav Köstl, devre arasında önemli oyuncuları Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu'nun takımdan ayrıldığının hatırlatılması üzerine ise şu görüşleri paylaştı:

"Herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her başarılı sezonların ardından birçok oyuncumuzu sattık. Kadromuzda yenilemeler yaptığımız için başarıların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasında bazı oyuncular kaybettik ama yeni oyuncular geldi. Genç isimler var. Bu futbolcuların potansiyelleri çok yüksek. Genç oyuncularımızın kendilerini göstereceklerine inanıyoruz."

Tecl: "Tur için şansımız olduğunu düşünüyorum"

Slavia Prag'ın Çek santrforu Stanislav Tecl, yarın istediklerini sahaya yansıttıkları takdirde rövanş öncesi avantajlı bir skor alacaklarına inandığını aktardı.

Fenerbahçe'nin ilk müsabakada favori olduğunun altını çizen Tecl, "Elimizden geleni yapacağız. Tur için şansımız olduğunu düşünüyorum. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Takımdan önemli oyuncuların ayrılmasıyla ilgili konuşan Stanislav Tecl, "Takım oyunumuzu kaybetmedik. Takımda moraller son derece yüksek. Kadroda bazı eksiklerimiz olsa bile bu oyuncuların yerini doldurabilecek genç isimler var. Takımdaki bu kayıpların bizim için problem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Trpisovsky'nin takımın başında sahaya çıkamayacağının hatırlatılması üzerine Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Son maçlarda performansımız çok iyi değildi. Biraz daha sakin olmalıyız. Alışık olduğumuz oyunu oynamalıyız. Yavaş yavaş toparlanacağımızı inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in yarın sahada olmasını istediğini belirten Tecl, "O harika bir kariyeri olan muazzam bir oyuncu. Ona karşı oynama şansına erişmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçına doğru - Son Dakika Spor


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