Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı

Geniş Video İzle

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak Slavko Vincic'i atadı. Vincic daha önce Fenerbahçe'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Benfica'ya karşı ve Galatasaray'ın 2019-20 Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge maçında düdük çalmıştı. Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maç 1-1 berabere bitmiş, Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maç ise 0-0 sona ermişti.

20.02.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Galatasaray- Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu. Vincic'in daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönettiği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE O MAÇTA ELENMİŞTİ

Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Söz konusu maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

GALATASARAY MAÇI 0-0 BİTMİŞTİ

Öte yandan Slavko Vincic, Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maçı da yönetmişti. Söz konusu müsabaka 0-0 sona ermişti.

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı

Club Brugge, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Akay kayhan:
    Ali ve acunun yapısı iş başında 75 26 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fenerbahçe'yi yönettiği maçta Fenerbahçe elenmiş bu da şu anlama geliyor bu adam Galatasaray'lı olabilir.)))))) 24 18 Yanıtla
  • Yuvasız kuşlar:
    görelim bakalım penaltisaray adil mac yonetilince nasil gömüyo Fener seni o sahaya 10 18 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ÜZERİNDE EN UFAK ŞAİBE OLAN HAKEM MAÇİ YÖNETMEMELİ LAKİN TFF NİN KENDİSİ ZATEN ŞAİBELİDİR 14 5 Yanıtla
  • huseyin k:
    gs liler erken ağlamaya başlamış:)) durun daha yenilmediniz. hakem hata yapmadı. ne bu algı çalışması mı:) onu Türk hakemler yer, yabancılara zor işler. Kıvranmayın boşuna. FENERBAHÇE bu konularda dert yanarken siz fener ağlama diye şarkı yazdınız. ee gün döner devran döner 5 12 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com:
    Bu cimbom kadar lanet yönetim ve taraftar görmedim 2 6 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    alış veriş sepetine bşndireceğiz sezon sonu hepinizi 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.