Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı

huseyin k:

gs liler erken ağlamaya başlamış:)) durun daha yenilmediniz. hakem hata yapmadı. ne bu algı çalışması mı:) onu Türk hakemler yer, yabancılara zor işler. Kıvranmayın boşuna. FENERBAHÇE bu konularda dert yanarken siz fener ağlama diye şarkı yazdınız. ee gün döner devran döner