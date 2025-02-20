TFF, Galatasaray- Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu. Vincic'in daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönettiği de merak konusu oldu.
Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Söz konusu maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Öte yandan Slavko Vincic, Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maçı da yönetmişti. Söz konusu müsabaka 0-0 sona ermişti.
Son Dakika › Spor › Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı - Son Dakika
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