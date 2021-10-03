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SMA hastalarına destek olmak için koştular - Son Dakika

SMA hastalarına destek olmak için koştular

03.10.2021 11:37
SMA hastalarına destek olmak için koştular, System.String[]

Maltepe Belediyesi, SMA hastalarına destek olmak için koşu düzenledi.

Maltepe Belediyesi, SMA hastalarına destek olmak için koşu düzenledi. Koşuya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi Spinal Muskiler Atrofi olarak adlandırılan (SMA) hastaları için SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile 'Run For SMA 6K' koşusu düzenledi. Maltepe atletizm sahasında saat 09.15'de gerçekleşen koşuya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve birçok vatandaş katıldı. 'Hayata birlikte tutunalım' sloganıyla yapılan koşuda SMA hastası bireylerin ve ailelerin tıbbı ihtiyaçlarını karşılamalarına, hayatlarını kolaylaştırmalarına, tedavi olanaklarına ulaşmalarına, toplumun bilinçlendirilmesine katkı sunulması hedeflendi. Toplam 6 kilometre olan koşu alanını 19 dakikada bitiren erkeklerde Furkan Öztürk, kadınlarda ise Ezgi Kaya 1. oldu. Ödüller Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın elinden verildi.

"Bu duyarlılığın yükseldiğini görmek bizi mutlu etti"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, koşuya İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok fazla katılım sağlandığını söyledi. Kılıç, "Maltepe Belediyesi spor işleri müdürlüğü böylesi sosyal bir projenin altına imza attı. SMA hastaları konusu toplumun birer parçası hem farkındalık oluşturmak adına hem de duyarlılığı yükseltmek adına ve onların neler yaşadığı konusunda empati kurmak adına böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin duyarlı olduğunu görüyorum. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden buraya akın akın gelen hemşerilerim var. Bu duyarlılığın da yükseldiğini görmek bizi mutlu etti. Bu hafta sonunda bu organizasyonun da bundan sonra önem vermenin bize başka sorumluluk yüklediğini söylemek istiyorum" dedi.

"Herkes de elinden geleni bir şekilde yapsın"

Koşuda birinci olan Furkan Kılıç, "SMA hastaları ile ilgili Haluk Levent ile konuşmuştum. Keşke beraberde bir şeyler yapabilsek diye, o da 'inşallah' demişti. Bugün kendisi yok ama bende buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Ben elimden geleni böyle yapmaya çalışıyorum. Herkes de elinden geleni bir şekilde yapsın" diye konuştu. - İSTANBUL

SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular
SMA hastalarına destek olmak için koştular

spinal müsküler atrofi, Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Maltepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SMA hastalarına destek olmak için koştular - Son Dakika Spor


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