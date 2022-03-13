Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi

13.03.2022 13:34
Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katıldı.

Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Ömer Faruk Keleşoğlu

2- Uğur Koçak

3- Emre Boydak

Büyük kadınlar:

1- Selin Gülce Güler

2- İrem Gezer

3- Miray Özsoy

15 yaş altı erkekler:

1- Çınar Sınmaz

2- Elgay İldeş

3- Ali Kuçbay

15 yaş altı kızlar:

1- Aysima Kılıç

2- Azra Acar

3- Naz Avşar

13 yaş altı erkekler:

1- Efe İldeş

2- Ömer Faruk Deliktaş

3- Kamil Eren Şimşek

13 yaş altı kızlar:

1- Mira Tunca

2- Naz Çepni

3- Ennur Kardelen Çakır

11 yaş altı erkekler:

1- Adnan Esat Yıldırım

2- Dağhan Güler

3- Rüzgar Cem Eser

11 yaş altı kızlar:

1- Nehir Uçanlar

2- Mila Tuncel

3- Zeynep Nisa Yerebasmaz

Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi
Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi
Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi
Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Erzurum KGK'dan anlamlı etkinlik Erzurum KGK'dan anlamlı etkinlik Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı

Cem Eser, Erzurum, Türkiye, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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