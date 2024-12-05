Sofyan Amrabat, Galatasaray\'dan aldığı teklifi açıkladı

Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat, Haber Global'de Sercan Hamzaoğlu'nun sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilere transfer olmadan önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Faslı orta saha, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM"

Soru: Transfer sürecinden başlayalım. Fenerbahçe transferi için çok uğraştı, seni buraya getiren ana faktör neydi?

Cevap: Fenerbahçe harika bir kulüp, çok büyük bir camia. Transferim kolay olmadı. Uzun süre Acun Bey ile kontakta olduk. Neredeyse 2 ay kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Hocamız Jose Mourinho'yla bir konuşmam oldu. Kendimi bu konuşmalar esnasında iyi hissettim. İsmim anıldıktan sonra taraftarlarımız .ok güzel mesajlar gönderildi. Kalbimle seçimlerimi yapmaya çalışırım, bu transferde de aynısı oldu. Kolay bir transfer süreci değildi ama sonunda gönül rahatlığıyla burayı seçtim. Başka takımlardan da teklif almıştım ama buraya gelerek iyi bir seçim yaptım.

"KARAR VERMEM KOLAYLAŞTI"

Soru: Acun Ilıcalı bu transfer için çok çabaladı. Transfer sürecinde özel bir ilişkiniz ya da anınız oldu mu?

Cevap: Onunla yaptığımız telefon görüşmelerinde genelde Acun Bey uçak yolculuğundaydı. Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu kendisiyle konuşmalarım sırasında anladım. Kendisiyle 3-4 günde bir konuşuyorduk. Konuşmalar ilerledikçe buraya gelme konusunda daha istekli oldum. İnsanların sizin için uğraşması önemli faktörlerdir. Taraftarlarımız da beni çok istedi. Taraftarlarımız için buraya gelmemin güzel bir his olacağını düşündüm. Mario Branco, Sayın Başkan Ali Koç ve hocamız da beni çok istedi. Gün sonunda da karar vermem kolaylaştı, gördüğüm sevgi karşısında.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK"

Soru: Galatasaray'dan ve Avrupa'dan başka takımlardan teklif aldın mı?

Cevap: Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok çok mutluyum. Galatasaray ile bir görüşmem oldu diğer takımların ismini vermek istemiyorum.

"AĞABEYİMLE SÜREKLİ İRTİBATTAYIM"

Soru: Ağabeyin Galatasaray'da forma giydi 2012-2015 arası ve şampiyonlukta yaşadı. Fenerbahçe'ye gelmene ne söyledi?

Cevap: Ağabeyimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe'yle alakalı bilgiler verdi. Karar verirken kalbinin sesini dinle dedi ve ben de öyle yaptım.

"MOURINHO ÖZEL BİRİ"

Soru: Mourinho ile her futbolcu çalışmak ister. Portekizli teknik adamla çalışmak nasıl bir duygu? Daha önce kendisine karşı rakip olmuştun?

Cevap: Mourinho özel birisi. Onunla aramda güzel bir iletişim söz konusu. Böyle bir hocanın sizi istemesi çok özel duygular. Gelme sebeplerimden birisi buydu. Kazanmak isteyen bir oyuncuyum kendisi de öyle. Beraber başarılı olacağımızı umuyorum. Kendisi harika bir teknik adam. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz. Harika bir teknik direktör. Herkesle iletişimi güçlü. Oyuncuları, atmosferi nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Oynamayan oyuncular kendilerini iyi hissetmez ama Mourinho herkesi hazır ve zinde tutuyor. Herkes takıma yardım etmeye hazır bu da aile olduğumuzu gösteriyor.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Soru: Eğer şampiyon olursanız yapmak istediğin çılgın bir şey var mı?

Cevap: Saçlarımı kestiririm (Gülerek). Hayal ediyorum şampiyonluğu hem de çok. Taraftarlarımızla şampiyonluk kutlama hayali beni çok heyecanlandırıyor. Bu kutlama çılgınca kelimesinden daha fazla olur. Ama ben çok çılgın değil sakin birisiyim.

MBAPPE İLE OLAN POZİSYONU

Soru: Son olarak Kylian Mbappe. Fransa maçında dünyanın en hızlı oyuncusunu geriden gelerek yakaladığın bir an. Dünyada en çok izlenen seninle ilgili videolardan birisi. O onu anlatır mısın?

Cevap: 1-0 gerideydik. Maç bitmek üzereydi. Mbappe çok süratli bir oyuncu. Ona yetişebilmek için çok çaba harcadım. Yüz ifademden de anlamışsınızdır. Top oyunda kaldı ayağa kalkıp mükemmel bir zamanlama yakaladım. Taraftarlar gol olmuşcasına bağırdılar. Maçtan sonra bu kadar konuşulacağını beklemiyordum. Kötü olan taraf maçı kaybetmiştik.

TAKIMIN ENLERİ

Takımın en komiği: Masörümüz Özkan

En çalışkanı: Bartuğ Elmaz, Yusuf ve Levent Mercan. Çok çalışıyorlar, büyük saygı duyuyorum.

En kötü giyineni: Becao

En iyi giyineni: Tadic. Ama çılgınca. Sürekli takım elbise giyiyor.

En çok yemek yiyeni: Mert Müldür.

En cömerti: Oğuz Aydın.

En cimrisi: Söylemesi zor, daha yeni geldim, daha sonra söylerim.