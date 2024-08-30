Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe\'de

Spor

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek.

KULÜP AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadeleri yer aldı.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

13 MİLYON EURO ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.