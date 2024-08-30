Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de

Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe\'de

Fenerbahçe, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Faslı oyuncu bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak. Transferde 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunmaktadır.

30.08.2024 15:30
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek.

KULÜP AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadeleri yer aldı.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de

13 MİLYON EURO ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

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Son Dakika Spor Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Ender Kervancıoğlu: Manchester united memnun kalmadığı için satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu kez de fenere kakaladılar. Berkan kutlu tarzında kısır bi oyuncu. 20 13 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: skor katkisi olmayan çöpleri neden aliyorsunuz beceriksiz yönetim 17 6 Yanıtla
  • Nuri Varol: yeni bir tarik camdal vakası ;)) 14 5 Yanıtla
  • ferhat eser: kuşdaşlarımıza hayırlı olsun ???????? 5 10 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Boş transfer 10 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasarayda oynayan abisi Nordin Amrabat daha büyük futbolcuydu. 10 3 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Etliye sütlüye karışmaz. Al yana ver, geriye ver. 7 5 Yanıtla
  • Beykozlu: Zorunuza gitmesin Gobeller 5 6 Yanıtla
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  • Bayram Yavuz: Galatasaray'ın vazgeçtiklerini hep fener topluyor 3 0 Yanıtla
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