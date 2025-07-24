Sokak Basketbolunun Nabzı İstanbul Festivali'nde Atacak

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali, bu yıl FIBA onaylı 3x3 Basketbol Turnuvası'na sahne olacak.

Festivalin ilk günü olan 1 Ağustos'tan son gün 17 Ağustos akşamına kadar basketbol tutkunları, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı 3x3 turnuvası olma özelliği taşıyacak turnuva, sokak basketbolunun dinamizmini müzik ve eğlenceyle bir araya getirerek sporseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Maçlara "Smaç Şampiyonası, 3'lük ve Şut Yarışmaları" Heyecan Katacak

Turnuvada uluslararası erkek, kadın, genç erkek, yıldız erkek, küçük erkek ve büyük erkek kategorilerinde takımlar kıyasıya mücadele edecek. Her kategoride dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü takımlar hem nakit ödüller hem de sponsorların özel olarak hazırladığı sürpriz hediye paketleri ile ödüllendirilecek. Turnuva boyunca basketbol maçlarının yanı sıra izleyicilerin de aktif katılım gösterebileceği smaç şampiyonası, yetenek yarışmaları, üç sayı ve şut yarışmaları gibi birçok interaktif etkinlik gerçekleştirilecek. Sporun heyecanını festival ruhuyla buluşturan bu organizasyonda sahada yalnızca oyuncular değil, izleyiciler de adeta birer yıldız gibi hissedecek.

Shaquille O'Neal İstanbul'da!

Turnuvanın açılış günü, büyük bir sürpriz de sahnede olacak; NBA efsanesi Shaquille O'Neal, DJ performansıyla izleyicilerle buluşacak.

Sadece sahnedeki performansıyla değil, tarzıyla da dikkat çeken O'Neal'a boyutları da kendisi gibi efsane olan özel bir bornoz ve spor ayakkabı tasarlandı. Turnuva süresince Türk basketbolunun tanınmış isimleri, spor camiasından ünlü kadın ve erkek sporcular, yöneticiler ve influencerlar da alandaki etkinliklere katılım sağlayacak.

İstanbul Festivali, sporun birleştirici gücünü müzik, sanat ve sokak kültürüyle birleştirerek İstanbul'un yaz enerjisini zirveye taşıyacak.

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.