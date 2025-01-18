Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer'in kazanacağı ücret belli oldu. Solskjaer, Beşiktaş'ta 1.5 yıllık sözleşmeyle göreve başlayacak ve bu süre zarfında toplamda 3 milyon Euro (110 milyon TL) kazanacak.

18.01.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlılardan kazanacağı ücret belli oldu.

SERVET KAZANACAK

NTV Spor'un haberine göre Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Norveçli antrenör, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Solskjaer Beşiktaş\'tan adeta servet kazanacak

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erdinç Şimşek:
    okadar parayı alırsan tabi evinde hissedersin. 35 1 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    banada verseler o kadar ben hiç evede gıtmem 29 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Beşiktaş'ın %50 hissesini verselerdi. 3m nedir birader. gerçi febem 10m Euro veriyor da onunda başkanı Zengin 17 1 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    JIMNASTIK kulubune gelen hocalar emeklilik parasini cikartiyor:))))omrunde goremeyecegi paralari aliyorlar tek basari kazanmadan TAZMINAT ile ugurlaniyor Yazik valla 11 3 Yanıtla
  • AB:
    başlıktan ötürü herkes fazla aldığını söylüyor. yıllık 2m euro aliyor. turkiyedeki T.D.ler ne kadar aliyor? bence art niyetli tapipan bir haber bu 3 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    futbolcudan çok alıyor helal 5 0 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    ferhatın şampıyonu 3 2 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    o.ç o parayla banada her yer evim olur 3 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    transfer Lazım. yoksa hikaye . 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    o parayı bana verseler bende evimde hissederim 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.