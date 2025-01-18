Solskjaer Beşiktaş\'tan adeta servet kazanacak

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlılardan kazanacağı ücret belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.
Norveçli antrenör, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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