Solskjaer\'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solskjaer, karşılaşma tartışma konusu olan maç saatiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaıktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.
Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım.
Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız.
Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!
Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan ve 2-0 kazandığı Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, maç saatiyle ilgili talebine geri dönmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na şu açıklamayla tepki göstermişti;
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
Solskjaer, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında işe şu açıklamaları yaptı;
"Oyuncularımı tebrik ederim. Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."
Son Dakika › Spor › Solskjaer'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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