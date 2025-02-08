Solskjaer'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Solskjaer'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesinde siyah-beyazlıların kabul görmeyen maç saati değişikliği talebi hakkında konuşan Solskjaer, ''Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım'' dedi.

08.02.2025 23:35
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solskjaer, karşılaşma tartışma konusu olan maç saatiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"

"Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaıktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

"GENÇ OYUNCULARA SÜRE VERECEĞİM"

Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım.

TRABZONSPOR MAÇI

Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız.

MAÇ SAATİ SÖZLERİ

Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan ve 2-0 kazandığı Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, maç saatiyle ilgili talebine geri dönmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na şu açıklamayla tepki göstermişti;

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

  • 20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
  • 2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
  • 24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
  • 8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
  • 21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
  • * 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
  • 12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
  • 25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor"

BASIN TOPLANTISI

Solskjaer, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında işe şu açıklamaları yaptı;

"Oyuncularımı tebrik ederim. Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."

Solskjaer\'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Beşiktaş, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tarık Yüce:
    sokakta soğukta gün boyu çalışan insanlar var. siz milyonları götürüyosun ne ağladınız be. 90 dakika sahada koşmaya üşümüşler vah yazık. kar yok buzlanma yok standart hava temiz saha. ne ağladınız ya 149 29 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ankara ayazında, P.be 20:00'a maç koydunuz değiştirin! Şaka la şaka talebimiz yoktur, biz ağlamayız, biz ERKEK adamlarız, DELİKANLICA oynar laf söz de etmeyiz ;) 89 23 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Bodo maçınız Türkiye saatiyle 23, Norveç saatiyle 21'de başlamıştı. Norveç'in dondurucu soğuğunda oynarken UEFA'ya neden bişey demediniz? Kına yakıp kınasaydınız bari ısınırdınız hem :) Devam TFF devam, bu arsız 6snin 8taşın ağlamalarına karşılık verme! 9 68 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ DÜŞMANLARINI ALLAHA HAVALE EDİYORUZ BİZİM ŞAMPİYONLUK GIBI HIR BEKLENTİMİZ ZATEN YOK AMA BU HAK YEMEK NEDİR SANA GÜVENMİŞTİK İBRAHİM BAŞKAN AMA SENDE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIN BİZİ ÇIKIP İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLA 36 27 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    birinin ağlaması bitiyor diğerininki başlıyor bu ne :D:DD::D:D:D:D 30 20 Yanıtla
  • AlexArda:
    Bizim 4te oynama nedenimiz 6syle maç saati çakışması Ercan. Avrupa maçı olmasaydı saatler Pazar 19 veya Pazartesi 20 olacaktı. Saha bozuk değil, aşırı soğuklar yok. Yayıncı kuruluşta prime saat olarak akşam saati ister haklı olarak. Abartacak bi şey yok. Zaten bizde hep gereksiz konular tartışılır, ligi seviyemizi nasıl ileri götürürüz konuları önemli olmaz. 34 5 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    İkisi de aynı bunların ya. yok çim uzun, yok hava soğuk, stad çok büyük, stad çok küçük, yerim çok dar... oynayamayan gelinler sizi, kendi kendinize kuturun sizin boş gündemlerinizle mi uğraşacak TFF? 5 32 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Her zaman ağlayacak konu buluyorlar la 15 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşılan Herkese Girmiş Yaptığı Açıklamalar 15 7 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    ağlamayın la bi şey olmaz soğuk dinç tutar 10 12 Yanıtla
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