Son kararı kim verecek? Solskjaer\'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri

Spor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenledi. Kendisini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Solskjaer, oyun felsefesi ve yapılacak transferlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Solskjaer'in açıklamaları; şu şekilde;

"Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum.

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim. Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir. Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım."

"BENCE BU BİR İŞARET"

Başarıya ulaşmanız için kadro ve süre yeterli mi?

Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var.

"FUTBOL FELSEFEM HÜCUM ÜZERİNE KURULU"

Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz.

"MOE DE BU GÖREVE HAZIR"

Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır.

"DOĞRU TRANSFERLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var.

TRANSFER STRATEJİSİ

Transferler hakkında gelen soruya Serdal Adalı ile birlikte cevap veren Solskjaer, "Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

Adalı ise "Transfer için geniş toplantı yapacağız. Bölgeler zaten büyük oranda belirlendi. Scout ekibi de toplantıya katılacak. En azından kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın, bizim ve scout ekibinin çalışmaları var. Hepsini bir araya getireceğiz ve karar vereceğiz" dedi.