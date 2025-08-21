Canlı anlatım! Karşılaşma çok hızlı - Son Dakika
Canlı anlatım! Karşılaşma çok hızlı

Canlı anlatım! Karşılaşma çok hızlı
21.08.2025 20:20
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Lausanne-Sport ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Orkun, Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.

CANLI ANLATIM:

15' Sol kanattan ilerleyen Abraham'a Bryan Okoh müdahalede bulundu.

13' Defansın arkasına atılan topta Sene Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

12' Beşiktaş defansının arkasına atılan topa Diakite sahip olmak istedi ancak Paulista engelledi.

11' Orkun Kökçü ceza sahasına koşan Rafa'ya pas çıkarmak istedi ancak Lausanne defansı topu kaptı.

10' Diakite ve Lekoueiry iyi paslaşmalar yaptı. Sonrasında Lekoueiry şut denemesinde bulundu ve Ersin topa sahip oldu

8' Ceza sahası önünde topu kapan Sene Beşiktaş defansını geçti ve şut denemesinde bulundu. Ersin topu çıkardı.

7' Gaoussou Diakite sol kanattan koşan Sene'ye iyi bir pas çıkardı ancak sonrasın Lausanne topu kaybetti.

6' Ceza sahası yayında topla buluşan Diakite şut denemesinde bulundu. Topa Ersin sahip oldu.

4' Mario'dan sağ kanattaki Rashica'ya iyi bir pas geldi ancak rakip defans topa sahip oldu.

3' Ceza sahası içinde boşta kalan topta Tammy Abraham şut denedi ancak top defansa çarptı. Beşiktaş korner kullanacak.

2' Beşiktaş bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz.

Konferans, Beşiktaş, Futbol, Spor

    Yorumlar (1)

  • CİNCON SEVİCİ:
    ERSİNMİ !!!!!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
