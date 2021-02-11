Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1

11.02.2021 15:22
Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Hakan Eygü (xx), Kenan Özcan (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xxxx) (Dk. 90 Abdullah), Uğur (xxxx) (Dk. 87 Erman), Muhammed (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Kadir), Hakan (xx), Mustafa (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Hakan Eygü (xx), Kenan Özcan (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xxxx) (Dk. 90 Abdullah), Uğur (xxxx) (Dk. 87 Erman), Muhammed (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Kadir), Hakan (xx), Mustafa (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 82 Abdulkadir), Umut Koray (xxxx) (Dk. 84 Ali)ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ: Duhan Çağlar (x) - Mehmet (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 84 Muhammed Sak), Ömer Faruk (x), Muhammet Can (x) (Dk. 55 Semih x), Kaan (x) (Dk. 75 Umutcan x), Ferhat (x), Fatih (xx), Seyid Ahmet (xx), Batuhan (x) (Dk. 74 Ahmet xx), Burak (x)GOLLER: Dk. 3 Umut Koray, Dk. 46 Özcan, Dk. 71 (P) Nurettin (Somaspor), Dk. 33 Hüseyin (Elazığ Karakoçan)SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Mehmet, Muhammet Can (Elazığ Karakoçan), Uğur, Muhammed (Somaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor, evinde Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü yenerek zirvede rakipleriyle arasındaki farkı 5 puana çıkardı: 3-1.

Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin 3'üncü dakikada Umut Koray, 46'ncı dakikada Özcan ve 71'inci dakikada penaltıdan Nurettin'le bulduğu 3 gole, konuk ekip sadece 33'üncü dakikada Hüseyin'le karşılık verebildi. Grupta bu skorla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan Somaspor, zirvede 42 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 5 puan fark attı.


- Soma
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Karakoçan, Elazığ, Futbol, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:11 Sinan Ateş'in ölümü sonrası Mansur Yavaş'tan tek cümlelik paylaşım!
17:58 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor
17:54 7 kişinin can verdiği patlama sonrası vahim görüntü! 2 genç kızın alevler arasında mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı
17:45 Eşinin servet değerindeki hediyesiyle ilk kez görüntülenen Cristiano Ronaldo rahat tavırları dikkat çekti
17:22 Kendinden yaşça büyük kadınları hedef alan tacizci Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım
17:13 Sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in son anları ortaya çıktı
17:06 Aydın'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Vali'den açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni...
17:01 Beşiktaş'ta pasajda sinir krizi geçiren kadın ortalığı karıştırdı
17:04 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya rest: Madem ki o kişi bir terörist alın götürün
16:59 Ali Koç kendisinden önce konuşan Erden Timur'u eleştirdi: Bu derbi öncesi kendini koruma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 18:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement