Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin 3'üncü dakikada Umut Koray, 46'ncı dakikada Özcan ve 71'inci dakikada penaltıdan Nurettin'le bulduğu 3 gole, konuk ekip sadece 33'üncü dakikada Hüseyin'le karşılık verebildi. Grupta bu skorla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan Somaspor, zirvede 42 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 5 puan fark attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1 - Son Dakika

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