Büyük heyecansa sahne olan ve futbolseverleri ekran başına kitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turunda ilk maçlar bugün oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında A Grubu'nun ikincisi İsviçre ile B Grubu'nun ikincisi İtalya karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ise TSİ 22.00'de C Grubu'nun ikincisi Danimarka ile karşılaşacak. Mücadeleye Westfalen Stadyumu ev sahipliği yapacak.
EURO 2024'te günün maçları;
30 Haziran Pazar
1 Temmuz Pazartesi
2 Temmuz Salı
Son Dakika › Spor › Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı - Son Dakika
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