Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı - Son Dakika
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Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te, günün ilk karşılaşmasında İsviçre ile İtalya, ikinci karşılaşmada ise ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

29.06.2024 14:59  Güncelleme: 15:32
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Büyük heyecansa sahne olan ve futbolseverleri ekran başına kitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor.

SON 16 HEYECANI BAŞLIYOR

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turunda ilk maçlar bugün oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında A Grubu'nun ikincisi İsviçre ile B Grubu'nun ikincisi İtalya karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ise TSİ 22.00'de C Grubu'nun ikincisi Danimarka ile karşılaşacak. Mücadeleye Westfalen Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te günün maçları;

  • 19.00: İsviçre-İtalya
  • 22.00: Almanya-Danimarka

30 Haziran Pazar

1 Temmuz Pazartesi

2 Temmuz Salı

Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024\'te günün programı

Danimarka, İsviçre, Almanya, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Recep Şehitoğlu: Türkiye'me başarılar dilerim 3 0 Yanıtla
  • Hilmi Ersoy: valhi hayırlısı tür atlayakta nasıl olursa olsun önemli olan tur atlamak 1 0 Yanıtla
    Gökhan Akyil: Tur atlamadan başka ne varki..ip atlamak mi var haci başka...bu işin önemi bu degil. Gercegi bu zaten... 0 0
  • Tahsin Mehdevi: Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah finalde Türkiye ve Filistin bayrakları dalgalanır...(amin) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı - Son Dakika
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