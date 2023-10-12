Son Dakika: 3 puan bizim! A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla milli takımımız oldu.

MONTELLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak.

İLK YARIYA LİVAKOVİC DAMGA VURDU

Maçın ilk yarısına damga vuran isim ise yaptığı net kurtarışlarla Hırvat kaleci Dominik Livakovic oldu.

2. DAKİKADA BARIŞ ALPER'E GEÇİT VERMEDİ

Maçın henüz ilk dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kalesinde devleşen Livakovic, gole izin vermedi.

KEREM VURDU AMA KORNER

9. dakikada gole yaklaştık. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla buluşan Barış Alper ceza sahası dışındaki Kerem'e pası verdi. Kerem'in şutunu Dominik Livakovic kornere yolladı.

YİNE LIVAKOVIC

13. dakikada bir kez daha Kerem ile gole çok yaklaştık. Uğurcan'ın uzun pasında Kerem savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı ancak Livakovic şutu kurtardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN ŞAHANE GOL

30. dakikada Salih Özcan'ın uzun pasına hareketlenen Barış Alper, Livakovic'i önde görüp aşırtmayı yolladı ve top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

BARIŞ ALPER İLK GOLÜNÜ ATTI

30. dakikada Salih Özcan'ın asistiyle şahane bir gol atarak fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla da bir ilki yaşadı.

İKİNCİ YARI KIRAN KIRANA GEÇTİ

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Hırvatis'tan kalemizde pozisyonlar buldu fakat Uğurcan Çakır gole izin vermedi.