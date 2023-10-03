Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maçın kazananı sarı-kırmızılılar oldu.

HOJLUND ATTI

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

ZAHA CEVAP VERDİ

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.

YİNE HOJLUND

68'de hızlı kontra atağa çıkan Hojlund topu 40 metre sürdü ve şık bir son vuruşla topu ağlara yolladı.

KEREM'DEN CEVAP GECİKMEDİ

71'de sağ kanattan topu süren Barış Alper topu içeriye çevirdi ve ceza sahasında boş kalan Kerem Aktürkoğlu topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Durum 2-2 oldu.

ICARDI PENALTI KAÇIRDI

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

ICARDI KENDİNİ AFFETTİRDİ

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.