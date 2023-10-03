Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi

Son Güncelleme: 04.10.2023 00:08

Son dakika: Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maçın kazananı sarı-kırmızılılar oldu.

HOJLUND ATTI

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

ZAHA CEVAP VERDİ

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

YİNE HOJLUND

68'de hızlı kontra atağa çıkan Hojlund topu 40 metre sürdü ve şık bir son vuruşla topu ağlara yolladı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

KEREM'DEN CEVAP GECİKMEDİ

71'de sağ kanattan topu süren Barış Alper topu içeriye çevirdi ve ceza sahasında boş kalan Kerem Aktürkoğlu topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Durum 2-2 oldu.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

ICARDI PENALTI KAÇIRDI

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

ICARDI KENDİNİ AFFETTİRDİ

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika
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