Son dakika! 60 yaşından sonra atletizme başlayıp 7 yılda 15 birincilik kazandı - Son Dakika
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Son dakika! 60 yaşından sonra atletizme başlayıp 7 yılda 15 birincilik kazandı

10.05.2022 11:08
Son dakika! 60 yaşından sonra atletizme başlayıp 7 yılda 15 birincilik kazandı

Son dakika spor haberi... Edirne'de arkadaşlarının teşvikiyle atletizme başlayan 69 yaşındaki Feyzi Yılmaz, 7 senede katıldığı 17 yarışta 15 birincilik elde etti.

Edirne'de arkadaşlarının teşvikiyle atletizme başlayan 69 yaşındaki Feyzi Yılmaz, 7 senede katıldığı 17 yarışta 15 birincilik elde etti.

Gençliğinde bir süre futbol oynadıktan sonra spordan uzaklaşan 2 çocuk 5 torun sahibi emekli çiftçi Yılmaz, 2015 yılında torunlarının eğitimine destek vermek için eşiyle yaşadığı köyden Edirne'ye taşındı.

Sporcu arkadaşlarının antrenmanlarını izleyen Yılmaz, bir süre sonra koşu antrenmanlarına başladı ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle atletizme gönül verdi. Her gün 2 saat antrenman yapmaya başladı.

Edirne Şahi Spor Kulübü Masterler Takımı'nda spor hayatını sürdüren Yılmaz, 7 yılda aralarında yarı maraton ve 10k olmak üzere 17 yarışa katıldı, kendi yaş grubunda 15 birincilik 2 de ikincilik kazandı.

İlk koşuda birincilik şevkini artırdı

Yılmaz, AA muhabirine, spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve sağlığı el verdiği sürece koşmaya devam edeceğini söyledi.

Edirne'ye torunlarını okutmak vesilesiyle geldiğini anlatan Yılmaz, "Bu arada boş durmayayım dedim ve arkadaşlarımın vesilesiyle koşmaya başladım. Sağ olsunlar bana destek verdiler, bu işi yapabileceğimi belirtip beni cesaretlendirdiler." dedi.

Yılmaz, antrenmanlara başladıktan 4 ay sonra İstanbul Maratonu'na katıldığını ifade etti.

Yarışı başarıyla tamamladığını dile getiren Yılmaz, "10k kategorisi ve kendi yaş kategorimde birinci oldum. O birincilik benim şevkimi artırdı. Bana umut verdi hatta beni koşmaya aşık etti. Devamında koşmayı sürdürdüm. Kendi yaş kategorimde 17 yarıştan 15'ini birinci olarak bitirdim, ikisini de ikinci olarak bitirdim." diye konuştu.

Yılmaz, spordaki rekabet duygusu ve yarışma heyecanını Zeytinburnu'nda katıldığı bir organizasyonda hissettiğini anlattı.

Yarışı saniyelerle kaybettiğini ifade eden Yılmaz, atletizme tutkuyla bağlı olduğunu vurguladı.

"Kendimi 35-40 yaşında hissediyorum"

Yılmaz, vücudunu zinde tutmak ve formda kalmak için düzenli olarak antrenman yaptığını belirtti.

Yaşıtlarının birçoğunun hastalıklarla uğraşırken kendisinin spor sayesinde sağlıklı kaldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benim 51 yaşında oğlum var, kendini yaşlı hissediyor. Ben 69 yaşındayım kendimi 35-40 yaşında hissediyorum. Kendimde öyle bir güç ve enerji buluyorum. Eşim bana çok destek oluyor ancak bazen 'bir şey olur' diye 'koşma' diyor. Ben de ona yatarken öleceğime koşarken öleyim diyorum. Ben koşmadığım zaman 6 ayda 90 kilo olurum, bir sene içinde 100 kilo olurum. Samimiyetle söylüyorum ki ben koşmaya aşık oldum."

"Sporun faydaları anlatmakla bitmez"

Yılmaz, sağlıklı bir yaşam için herkese koşmayı ve hareketli bir yaşam sürdürmeyi tavsiye etti.

Sporun yaşı olmadığını dile getiren Yılmaz, "Sporun üzerine ilaç yok, sporun faydaları anlatmakla bitmez. Ben sporun faydalarını güzel bir şekilde yaşayarak idrak ettim. Spor yapmak beni çok mutlu ediyor. Ben yarışta bitiş noktasına geldiğimde yaşadığım duyguyu hiçbir şeyde tatmadım." diye konuştu.

Örnek oluyor

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise Feyzi Yılmaz'ın spora olan tutkusunun örnek olduğunu söyledi.

Kulüp olarak her yaştan sporculara destek verdiklerini belirten Delen, "Feyzi abimizi yıllardır bu sahalarda koşuyor ve birçok başarı elde etti. Master sporculara tam destek veriyoruz. Onları hem kendi yaş gruplarına hem de çocuklara örnek olup motive ediyorlar." dedi.

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Çiftçi, Emekli, Futbol, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! 60 yaşından sonra atletizme başlayıp 7 yılda 15 birincilik kazandı - Son Dakika


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