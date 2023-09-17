A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verdi. Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı.
Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Kunt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulisler de hareketlendi. A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Vincenzo Montella gibi isimler ön plana çıkıyor.
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi - Son Dakika