A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi

Son Güncelleme: 17.09.2023 15:34

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz görevden alındı. TFF yönetimi, Alman hocayı telefonla arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verdi. Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı.

20 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET, 3 BERABERLİK

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son Dakika! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz görevden alındı

KULİSLERDE BU İSİMLER KONUŞULUYOR

Kunt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulisler de hareketlendi. A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Vincenzo Montella gibi isimler ön plana çıkıyor.

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi - Son Dakika
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