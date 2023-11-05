Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK EKSİK VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Helton, Erdal, Bünyamin, Šaric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.

CANLI ANLATIM

26' Alex Oxlade-Chamberlain'in içeriye sert kestiği topta Necip Uysal'ın ön direkte kafayla aşırttığı top doğrudan auta gitti.

25' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Baktiyor Zaynutdinov yerde kaldı. Beşiktaş sol kanat çaprazından serbest vuruş kullanacak.

20' Beş oyuncuyla hızlı çıkan ev sahibi ekipte Erdal Rakip'in attığı pas Eric Bailly'de kaldı.

19' Orta alanda topu kapan Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl aradan Cenk Tosun'u düşündü ancak Veysel Sarı topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

18' Sağ kanatta ilerleyen Rashica yerden çevirdi ancak Ömer Toprak topu karşılayan isim oldu. Atağın devamında ceza sahası dışından kaleyi deneyen Gedson, kaleyi tutturamadı.

17' Beşiktaş daha çok kanatlardan hücum etmek istiyor.

16' Son çizgide topa yetişen Onur Bulut ceza sahasına ortaladı. Antalyaspor savunması dikkatli.

10' Zymer Bytyqi'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

8' Gedson Fernandes'in sağ kanada uzun pasında Onur Bulut topla buluşamadı, taç.

3' Sol kanada uzun atılan topta Baktiyor Zaynutdinov'un kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti, aut.

1' Maç başladı.