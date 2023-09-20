Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.45'te başladı. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapıyor.

ASLAN İLK SINAVINA ÇIKIYOR

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlıyor.

RAKİP KOPENHAG

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu. Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag; Grabara, Diks, Vavro, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, J. Larsson, Lerager, Jelert, Meling, Achouri, Falk

CANLI ANLATIM

23' DİREĞE TAKILDIK! Kerem Aktürkoğlu.

18' Kopenhag takımı sol kanattan korner kullandı. Ön direkte Nelsson topu kafayla taca gönderdi.

17' Elias Achouri sol çaprazdan şut denedi ancak savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

16' Kerem Demirbay takımını savunmadan çıkarırken pas hatası yaptı. Kopenhag Galatasaray yarı sahasında pas yapıyor.

14' Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından attığı şut yerden sert gitti ve kaleci Grabara topu rahatça kontrol etti.

13' 13. dakika itibarıyla Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutan taraf.

9' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan yayın önündeki Mertens'e topu aktardı. Mertens tek vuruşla topu tekrar Kerem'e bıraktı. Kerem'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

8' Sol kanattan korner kullanıldı ancak top doğrudan kalecide kaldı.

7' Icardi savunmanın arkasına atılan topu kontrol etti. Icardi karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Grabara topu kornere çeldi.

6' Kopenhag takımı kendi yarı sahasından topla çıkamıyor. Tribünlerin ıslığı ve yoğun pres nedeniyle Kopenhaglı oyuncular uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.

5' Korneri Kerem Aktürkoğlu kullandı ancak top kale sahası içinde doğrudan kalecinin ellerinde kaldı.

3' Korner kullanıldı. Savunma karşıladı ve top Muslera'ya kadar geldi.

2' Sol kanatta Angelino'nun yaptığı atak sonucunda savunma araya girdi ve korner kullanılacak.

2' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Taraftarların büyük desteği var

1' Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray.