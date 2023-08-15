Son Dakika: Aslan tur peşinde! Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Aslan tur peşinde! Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:00

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

ASLAN AVANTAJLI

İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray'a tur için tüm galibiyet ver beraberlikler yeterli olurken iki farklı yenilgiler dahi sarı kırmızılıları play-off'a taşıyacak.

RAKİP BEKLENİYOR

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Eksikler

Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angeliño, Berkan, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi.

Olimpija Ljubljana; Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro.

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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Aslan tur peşinde! Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Aslan tur peşinde! Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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