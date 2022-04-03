Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti

03.04.2022 19:20
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

YORUMLAR
500
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat altın madalya kazandı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat altın madalya kazandı Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Mehmet Kasapoğlu, Kerem Kamal, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:27:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement