Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

26.03.2022 16:52
Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Fenerbahçe Safiport'u yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - ANKARA

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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58 Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik - Son Dakika
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