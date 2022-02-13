Üye Girişi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

13.02.2022 19:10
Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

" Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazan milli sporcularımız Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum. Cimnastik branşında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşatan milli sporcularımıza başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, Altın Madalya, Cimnastik, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:58 Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 19:17:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement