Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Tuzla'daki spor yatırımlarını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi tarafından projelendirilen spor alanlarını inceleyerek Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, "Tuzla, hem İstanbulumuzun hem ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Yazıcı'dan Tuzla'daki spor yatırımları hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından, Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Postane Mahallesi ve İstasyon Mahallelerinde bulunan spor alanı olacak yerlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na AK Parti İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy, Osman Boyraz ve Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur eşlik etti. Tuzla'nın spor açısından önemli, bir destinasyon olduğunu belirten Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkanları en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu manada inanıyorum ki Tuzla, hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak. Ben bu vesile ile Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize değerli ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TUZLA BELEDİYESİ'NİN ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLARI VAR"

Tuzla'da birçok branşın alt yapısının olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün, Sayın Başkanımız ve vekillerimiz ile birlikte Tuzla'dayız. Tuzla biliyorsunuz, İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesidir. Hem spor açısından, hem sanayisi, ekonomisi ve turizm potansiyeli ile önemli bir ilçe. Bu manada tabi her bölgede olduğu gibi muazzam bir gençlik potansiyeli var. Tuzla Belediyemizin hem sporcu dostu hem de genç dostu olan çok güzel çalışmaları ve yatırımları var. Biz de biliyorsunuz, yerel yönetimler ile işbirliklerimiz var pek çok alanda. Onlara yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Yeni spor yatırımları ve özellikle sadece birkaç branşın değil, Tuzla'da birçok branşın ciddi potansiyeli ve alt yapısı olduğunu memnuniyet ile gördük. Bunları inşallah önümüzdeki süreçte yeni projeler ile belediyemiz ile el ele vererek geliştireceğiz. Tabi, özellikle içerisinde bulunduğumuz bölgenin spor alanı olarak tahsis edilmesi bu anlamda sevindirici. Yine burada spor salonu çalışmasını en kısa sürede belediyemiz ile tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE PROJELERİMİZ DE HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNULACAK DURUMA GELİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Gerçekten gençlik ve spora verilen önemi bildiğimiz için Sayın Bakanımızın bu ziyareti bizim için çok verimli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli zamanını ayırdılar. İnşallah en kısa sürede projelerimiz de halkımıza hizmetine sunulacak duruma gelir" diye konuştu.