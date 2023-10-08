Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı

Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11\'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı
Son Güncelleme: 08.10.2023 14:57

Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, Şenol Güneş'in istifasının ardından karşılaşmaya Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile İstanbulspor, Süper Lig'in 8. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde kaybedilen Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa ederken, siyah-beyazlılar bu mücadeleye yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAKLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olması sonrası Şenol Güneş istifa etmişti. Deneyimli hocanın yardımcısı Burak Yılmaz yönetiminde mücadeleye hazırlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya da Yılmaz'ın liderliğinde çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı - Son Dakika
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